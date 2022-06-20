نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هـــنا نتيجتك.. رابط نتيجة الثانوية العامة قطر 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم edu.gov.qa في المقال التالي

عمر شويل - جدة يترقب طلاب المرحلة الثانوية في دولة قطر، خلال الساعات القادمة إعلان نتيجة الثانوية العامة قطر 2022 بعد الإنتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات في الكنترولات وفقًا لتصريحات المسئولين في وزارة التربية والتعليم في قطر، إنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة قطر 2022، غدًا الإثنين الموافق 20 يونيو في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم القطرية حتى يتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة قطر بكل سهولة ويسر عبر الموقع الإلكتروني.

نتيجة الثانوية العامة قطر 2022

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم في دولة قطر، إبراهيم بن صالح النعيمي، إنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة قطر 2022 لطلاب الصف الثاني عشر، غدًا الإثنين حيث سوف تتاح النتيجة مباشرة علي الموقع الإلكتروني فور اعتمادها للطلاب ليتم الإستعلام عن نتيجة الثانوية العامة قطر 2022 برقم الجلوس للطلاب في مرحلة اتمام الشهادة الثانوية من خلال الدخول على بوابة خدمات الجمهور التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والتي سيتم إعلان عليها نتائج اختبارات الشهادة الثانوية الدور الأول، مؤكدًا أن نسبة النجاح هذا العام مبشرة وتمت عمليات التدقيق في الكنترولات بشفافية تامة والانتهاء من كافة الأعمال لإعلان نتيجة باكر الإثنين الموافق 20 يونيو 2022.

رابط نتيجة الثانوية العامة قطر 2022

وجدير بالذكر، إنه قد أدى الطلاب والطالبات اختبارات الشهادة الثانوية العامة قطر 2022 الدور الأول، ضمن امتحانات الصف الثاني عشر في المسارات الأربع، مسار الآداب والإنسانيات “نهاري وتعليم الكبار، المسار العلمي، المسار التكنولوجي، المسار الموازي”، وإليكم خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة قطر الدور الأول 2022 من خلال إتباع الخطوات التالية:

أولًا: القيام بتسجيل الدخول إلى بوابة خدمات الجمهور التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.

ثانيًا: ثم النقر على أيقونة نتيجة الثانوية العامة.

ثالثًا: ثم القيام بإدخال رقم المقعد الخاص بالطالب في الصف الثاني عشر.

رابعًا: ثم النقر علي كلمة بحث لمعرفة نتيجة الثانوية العامة قطر 2022.

وقد أدي الطلاب اختبارات الشهادة الثانوية العامة في قطر، يوم الأحد الموافق 29 مايو الماضي في مادة الرياضيات العامة، يوم الإثنين الموافق 30/5 في مادة التربية الإسلامية، مادة الجغرافيا يوم الأربعاء الموافق 1 يونيو وانتهت الامتحانات دون أي شكاوى.

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، خلال الساعات القادمة لإعلان نتيجة الثانوية العامة قطر الدور الأول 2022 بعد الإنتهاء من أعمال التدقيق والمراجعة في الكنترولات حيث ستعلن النتائج رسميًا غدًا الإثنين الموافق 20 يونيو عبر موقع الوزارة من خلال بوابة خدمات الجمهور حيث سوف تتاح نتائج اختبارات الثانوية العامة لطلاب الصف الثاني عشر قطر 2022 عبر الموقع الإلكتروني.

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في دولة قطر، اليوم الإثنين، نتيجة الثانوية العامة الدور الأول لطلاب الصف الثاني عشر عقب الإنتهاء من أداء الإختبارات خلال الأيام الماضي وانتهت عمليات التدقيق الكنترولات حيث نشرت الصفحة الرسمية للوزارة عبر منصات التواصل الإجتماعي، إنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة قطر 2022 الدور الأول في تمام الساعة الثانية عشر ظهر اليوم عبر الموقع الإلكتروني.