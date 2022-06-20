نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية صرف رواتب المتقاعدين 1443 شهر شوال وفق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رواتب المتقاعدين 1443 دفعة شوال معاش شهر يونيو 2022 سيتم صرفه بمشيئة الله يوم الأحد المقبل الموافق 27 ذي القعدة 1443 يوم 26 يونيو 2022م، وفق الموعد الدوري لصرف رواتب المتقاعدين ووفق ما أقرته المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لموظفي المملكة المدنيين وأيضًا العسكريين الذين أحيلوا للتقاعد، كذلك صرف المستحقات الشهرية للمستفيدين المستحقين من أسرة المتقاعد المتوفي، وفق أحدث المستجدات في أنظمة التقاعد بالمملكة وفي التالي كيفية الاستعلام عن راتب المتقاعدين إلكترونيًا.

طريقة استخراج راتب المتقاعدين شهر يونيو 2022 بالسعودية

إضافة لما سبق للمتقاعدين المستفيدين من الخدمات الإلكترونية المقدمة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، الراغبين في الاستعلام عن موعد نزول راتب شوال 1443 اتباع الخطوات التالي ذكرها:

أولًا القيام بالدخول إلى الموقع الإلكتروني للمستحقات التقاعدية، عبر رابط الخدمات الإلكترونية للتقاعد بالمملكة.

كذلك القيام بإدخال رقم الهوية الخاصة بالمتقاعد، ورمز التحقق في الخانات الخاصة بها.

أيضًا تعبئة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح والتأكد منها.

في النهاية القيام بالضغط على أيقونة استعلام وستظهر أمامك على الشاشة كافة المعلومات الخاص براتب المتقاعدين لشهر شوال 1443.

أهداف ومهام المؤسسة العامة للتقاعد بالسعودية 2022

في سياق متصل فالمؤسسة العامة للتقاعد بالمملكة هي المسؤولة عن تنفيذ كافة أنظمة التقاعد بالمملكة المدنية والعسكرية، إضافة لنظام مد الحماية التأمينية، ونظام تبادل المنافع، كذلك تنظيم بعض الأعمال التقاعدية التي يوكلها مجلس الوزراء السعودي لمؤسسة التقاعد، ويقوم أيضًا بإدارة الصنايق الادخارية الخاصة بالمتقاعدين المدنيين والعسكريين وفق ما يقرره نظام التقاعد، ومن أهم أهداف المؤسسة العامة للتقاعد، هو الريادة والاستدامة في مجال الحماية التأمينية، وطمأنة العملاء، بجانب الأهداف الاستراتيجية المتوافقة ورؤية المملكة 2030م، والمتمثلة في:

التحول الرقمي.

بيئة عمل منافسة وجذابة.

تقديم خدمات مميزة للعملاء.

تعزيز التميز المؤسسي.

تعزيز الاستدامة المالية.

أبرز الخدمات الإلكترونية المقدمة من المؤسسة العامة للتقاعد 2022

في الختام قامت المؤسسة العامة للتقاعد بتحديث إستراتيجية 2022 والتي تهدف لتقديم خدمات مميزة للمتقاعدين والمشتركين، لتحسين الأنظمة التقاعدية وإدارة المخاطر، من خلال إطلاق عدد من برامج هدفها تحسين مستويات الخدمة للمستفيدين منها وتوفير حياة كريمة لهم مثل:

برنامج مزايا.

أيضًا برنامج خبرة .

. كذلك برنامج مساكن.

كما تفدم المملكة العديد من الخدمات وفقًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان بالتخفيف من المعاملة الورقية والاتجاه لرقمنة النظام تم تدشين الخدمات الإلكترونية التي يستطيع من خلالها المواطن السعودي التعامل مع المؤسسة دون الحاجة للزيارة مباني المؤسسة.