حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 10:26 مساءً - قال آدم شيف العضو الديمقراطي في لجنة التحقيق باقتحام الكونجرس، أن مايك بينس نائب الرئيس السابق يمكن أن يستدعى للمثول أمام اللجنة، قبل جلسات علنية من المقرر عقدها الأسبوع المقبل.

وأضاف: "لا نستبعد شيئا أو أحدا في الوقت الراهن، ليس بمقدوري الكشف تفاصيل ما يجري من حوارات خاصة حول بعض الأفراد".

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استدعاء مايك بنس للتحقيق معه في دور ترامب بأحداث اقتحام الكونجرس

وقال في تصريح لشبكة "سي.ان.ان": "هناك أشخاص أساسيون لم يتم استجوابهم بعد، نود استجوابهم"، منوها إلى "إمكانية استدعاء مايك بينس".