حرائق تلتهم غابات بإسبانيا وإحداها بدأت بصاعقة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، كافح رجال إطفاء فى إسبانيا لاحتواء حرائق غابات، الأحد، وسط موجة حر غير معتادة فى أوروبا الغربية فى هذا الوقت من العام.

وقالت السلطات الإقليمية إن أسوأ الأضرار التى لحقت بإسبانيا كانت فى مقاطعة زامورا الشمالية الغربية حيث أتت النيران على أكثر من 25 ألف هكتار (61 ألف فدان).

وقالت السلطات الإسبانية إنه بعد 3 أيام من ارتفاع درجات الحرارة والرياح الشديدة وانخفاض الرطوبة، جاءت بعض فترات الراحة مع انخفاض درجات الحرارة صباح الأحد.

وسمح ذلك لحوالى 650 من رجال الإطفاء بدعم من طائرات إغراق المياه بإنشاء محيط حول الحريق الذى اندلع فى سييرا دى لا كوليبرا فى زامورا.

وحذرت السلطات من أنه لا يزال هناك خطر من أن يؤدى تحول غير موات فى الطقس إلى تجدد النيران التى تسببت فى إخلاء 18 قرية.

وكانت إسبانيا فى حالة تأهب من اندلاع حرائق غابات شديدة حيث تعيش البلاد تحت درجات حرارة قياسية فى العديد من النقاط فى البلاد لشهر يونيو.

وارتفعت درجات فوق 40 درجة مئوية فى العديد من المدن الإسبانية على مدار الأسبوع - وعادة ما تكون هذه المستويات من الحرارة متوقعة فى أغسطس.

وأدى نقص هطول الأمطار هذا العام إلى جانب الرياح العاتية إلى تهيئة الظروف الملائمة للحرائق.

وفى منطقة نبرة شمال وسط إسبانيا، أخلت السلطات نحو خمس عشرة قرية صغيرة كإجراء احترازى، حيث يستبعد أن تنخفض درجات الحرارة المرتفعة فى المنطقة قبل يوم الأربعاء.