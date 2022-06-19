العالم اليوم - سقوط طائرة مقاتلة مصرية أثناء تدريب ونجاة القائد

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 19 يونيو 2022 10:19 مساءً - كشف المتحدث العسكري المصري عن سقوط طائرة مقاتلة، أثناء تنفيذ إحدى الأنشطة التدريبية، الأحد.

وقال المتحدث العسكري للقوات المصرية المسلحة، إن طائرة مقاتلة سقطت في إطار تنفيذ النشاط التدريبي للقوات الجوية الأحد. وقال المتحدث إن الطائرة سقطت بإحدى مناطق التدريب نتيجة عطل فني، كما أكد المتحدث نجاة قائد الطائرة. ويجري الآن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفقا للجهات المصرية المختصة، حسب المتحدث العسكري.

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