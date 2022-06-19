نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل: تعديل نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2022 من قبل الوزير طارق شوقي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعديل نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي من قبل الوزير قد قام الوزير بموافقة على الإعلان عن النتيجة النهائية للعام الدراسي ۲۰۲۲ وذلك لطلاب الصفين الأول والثاني بالمدارس الثانوية، وقد كان ذلك من خلال القيام بتجميع نتيجة الاختبارات الإلكترونية التي أرسلت للمدارس مع الدرجات المعلن عنها في الامتحانات المقالية ويضاف لها درجات الطلاب بالفصل الدراسي الأول ومن خلال مقالنا سنتعرف على تعديل نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي من قبل الوزير.

نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

تم التصريح عن خبر الموافقة من قبل وزير التربية والتعليم طارق شوقي على تعديل النتيجة وذلك بعد المراجعات التي حدثت مع المديريات التعليمية وقد اتضح أن هناك بعض من الطلاب الذي سجل لهم -٦ في بعض المواد أو الطلاب الحاصلين على أقل من درجات النجاح وأنه قد تم حدوث لهم مشكلات تقنية لم يتم تسجيل محضر بها في التطبيق الالكترونية وتعمل الوزارة للحرص على الطلاب حيث أنه سيتم تسليم التقارير بالمحاضر لادارة الشئون التعليمية.

كما أن هناك عدد من الطلاب الذين تأكد غيابهم في مادة أو أكثر ولم يسجل لهم محضر غياب من خلال التطبيق الالكتروني يكون نتائجهم غائب أم الطلاب المسجل لهم محاضر غياب في بعض المواد عن طريق الخطأ ويتم فيها التحدث مع الإدارة العامة لنظم المعلومات بديوان عام الوزارة بخطاب رسمي للعمل على تعديل الدرجات للطلاب في هذه المواد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

تعديل نتائج الصف الأول والثاني الثانوي من قبل الوزير

أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية قرار لمديريات التربية والتعليم بسحب نتائج الصفين الأول والثاني الثانوي وذلك المعلنه والتي لم يتم إعلانها كما أنه قد أكد أن تصحيح امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي تم بطريق إلكتروني وذلك دون أن يتدخل البشر فيه للحفاظ على الأمان للطلاب وأن دور المدرسة هو تجميع الدرجات المرصدة فقط.

رابط نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2022

قد تم التصريح من قبل بعض المدارس، أنه سيتم الحصول على نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2022 الترم الثاني هيئة درجات للطلاب وقامت الوزارة بإجبار المدارس برفع النتيجة لتعديلها وتحويلها لتقديرات والقيام بإعادة إصدارها للطلاب وصرحت الوزارة عن رابط نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2022 الترم الثاني إلكترونيا، لحصول الطلاب على النتيجة بطريقة سهلة ولتوفير الوقت للذهاب للمدرسة ولكن خطوة الإعلان لم تتم الا بعد الانتهاء من إعداد النتائج الإلكترونية والورقية للطلاب.

تجميع الدرجات لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي 2022

أكدت وزارة التربية والتعليم على قيام المدارس بتجميع درجات الامتحانات الإلكترونية وذلك من خلال تجميع درجات الامتحانات المقالية، وتجميع درجات الطلاب بالفصل الدراسي الأول، وبعدها سيحصل الطلاب على النتيجة النهائية وأنه سيتم الإعلان عنها مع اعتبار أن هناك بعض من القيم السالبة حيث يعني (-1) تعني أن الطالب غائب في هذه المادة وتم تسجيل له محضر للغياب أما عن (-2) تعني أن الطالب معفي المادة هذا وهي اللغة الأجنبية الثانية.