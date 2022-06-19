نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الآن link نتائج” لينك موقع اوبن ايمس لطلاب المملكة الأردنية الهاشمية 2022 عبر رابط الرسمي emis.moe.gov.jo/openemis-core في المقال التالي
عمر شويل - جدة “نتائج ” اوبن ايمس لطلاب المملكة الأردنية الهاشمية 2022 يهتم الكثير من الطلاب والطالبات في الأردن للتعرف على نتائجهم بعد ما تم الانتهاء من الامتحانات في مختلف المحافظات، وكما قد بدأ العديد من أولياء الأمور يبحثون للتعرف على تقييم الطلاب وأعلنت الوزارة أنها ستكون متاحة عبر لينك أوبن إيمس وذلك خلال الساعات القادمة ستشهد الإعلان عن علامات الطلاب النهائية ومن خلال مقالنا سنتعرف على “نتائج ” اوبن ايمس لطلاب المملكة الأردنية الهاشمية 2022.
أوبن ايمس للتعرف على نتائج الطلاب النهائية
حيث أنه يمكن لجميع الطلاب التعرف على علاماتهم في الامتحانات من خلال الاسم ورقم التسجيل، فقد رصد محرك البحث الشهير جوجل تزايد البحث من الطلاب، وأولياء الأمور للتعرف على الدرجات الخاصة بهم وذلك بعد ما تقدموا للامتحانات وقامت وزارة التربية والتعليم الأردنية بتفعيل لينك أوبن ايمس ليتم من خلاله دخول الطلاب والحصول على العلامات الخاصة به.
صرحت الوزارة عن موعد الإعلان للنتاج وأنه سيتم الإعلان عن علامات الطلاب النهائية عبر منصة أوبن ايمس الإلكترونية في العديد من المراحل التعليمية المختلفة وقد تم القيام بتجهيز العلامات الخاصة بالطلاب وانطلاقها خلال أيام وتتوفر اسم الطالب عبر نظام إدارة المعلومات التربوية الأردنية.
خطوات الاستعلام عن علامات الطلاب النهائية 2022
كما أنه يمكن للطلاب التعرف على علامات الطلاب النهائية 2022 بالاسم ورقم التسجيل وذلك من خلال هذه الخطوات والتي من بينها.
- يتم الدخول إلى منصة أوبن ايمس.
- ثم يتم ادخال الاسم.
- بعدها يتم ادخال كلمة المرور.
كيفية الاستعلام عن النتائج من خلال اوبن ايمس
تعتبر من ضمن ما قامت به الوزارة لتسهيل الطلاب الحصول على نتائجهم، وهناك عدد من خطوات الاستعلام والتي من بينها إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك واختيار لغتك وتسجيل الدخول وسيتم القيام بظهور النتيجة والاعلان عن كافة التفاصيل وأعلنت الوزارة عن عدم مشاركة أي شخص مهما كان في بيانات، سواء كانت أسماء مستخدمين أو كلمات مرور حتى لا يسبب تعديل في المعلومات كما أن تقدم بعض من الدورات التفاعلية لضمان فهم الطلاب للمنهج الأردني وذلك من خلال الاستعانة بأفضل المعلمين والحاصلين على أعلى الدرجات.
رابط اوبن ايمس للتعرف على نتائج الامتحانات النهائية 2022
يمكن للطلاب استخراج نتائج الامتحانات النهائية الخاصة بالطلاب للفصل الدراسي لعام 2022 ويتم ذلك من خلال عدد من الخطوات التي صرحت الوزارة عنها والتي من بينها.
- كما أنه يتم القيام بزيارة رابط Open Eames.
- ثم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور في الحقول المعنية ولابد من إدخاله بطريقة صحيحة.
- بعد ذلك يتم الضغط على تسجيل الدخول.
- الضغط على الرمز الموجود في ملف التعريف الخاص بك.
- بعد ذلك يتم الضغط على مربع الأكاديميين.
- يتم القيام بتحديد تقرير التقويم.
- سيتم بعد ذلك عرض درجات الطالب الخاصة به.
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