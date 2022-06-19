نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القمة 125| نتيجة مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز لحظة بلحظة.. 3 أهداف في 12 دقيقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة دقائق قليلة تفصلنا مع موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2022 اليوم الأحد 19 يونيو على ملعب الأهلي وي السلام في القمة 125 بالدوري بين قطبي الكرة المصرية الزمالك الذي يتربع على صدارة ترتيب الدوري ومنافسه الأهلي الذي يحل في المركز الثالث بفارق 4 نقاط و3 جوالات مؤجلة للمارد الأحمر، ما جعلنا نرصد نتيجة مباراة الأهلي والزمالك لحظة بلحظة.

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك الآن

ونستعرض لكم في هذا التقرير نتيجة مباراة الأهلي والزمالك لحظة بلحظة في لقاء القمة 125 بالدوري المصري ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين.

نجح النادي الأهلي في التقدم بالهدف الأول في المباراة بأقدام اللاعب محمد شريف في الدقيقة الخامسة عشر من عمر الشوط الأول مستغلا خطأ لأحد مدافعي النادي الزمالك.

وفي الشوط الثاني نجح أشرف بن شرقي في تسجيل هدف التعادل للنادي الزمالك في الدقيقة الثامنة والستين.

وعزز الفارق محمود عبد الرازق شيكابالا في الدقيقة السادسة والسبعين معلنا تقدم الزمالك بهدفين مقابل لا شيء.

ولم تمضى سوى 4 دقائق وسجل صلاح محسن هدف التعادل للأهلي في الدقيقة الثمانين من عمر المباراة لتصبح النتيجة هدفين لهدفين.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تنطلق مباراة الأهلي والزمالك اليوم الأحد 19 يونيو في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت أبو ظبي الإمارات، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تأتي مباراة الأهلي والزمالك اليوم ضمن منافسات تنتهي الثانية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بعد انتهاء فترة الإيقاف الدولية للمنافسات المؤهلة لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2023.

ويتطلع المارد الأحمر للفوز بالمباراة وتقليص الفارق بين وبين منافسيه على صدارة ترتيب الدوري وانتزاع الصدارة من جديد بتحقيق الفوز في الجولات المؤجلة المقبلة.

فيما يسعى الزمالك إلى الفوز بالثلاث نقاط وتعزيز الفارق بين وبين وصيف بيراميدز والأهلي الذي يقع في المركز الثالث بفارق 4 نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

ويتم عرض مباراة الأهلي والزمالك اليوم الأحد في الدوري المصري على قناة أون تايم سبورتس الرياضية المصرية الناقل الحصري للبطولة.

ويعلق على مباراة القمة بين الأهلي والزمالك كلا من حاتم بطيشة ومدحت شلبي.

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في الدوري

ويرجح تاريخ المواجهات قبل مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري الكفة تجاه الشياطين الحمر، حيث بلغت عدد المواجهات السابقة بين الفريقين 124 مباراة بداية من انطلاق الموسم الأول للدوري المصري في عام 1948.

فاز الأهلي في 47 مباراة.

تعادل الفريقين في 49 مباراة.

فاز الزمالك في 27 مباراة.

تشكيل الأهلي ضد الزمالك

ومن المتوقع أن يخوض الأهلي مباراته ضد الزمالك اليوم التشكيلة التالية بقيادة الكابتن سامي قمصان، المدير الفني للنادي الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر ابراهيم، رامي ربيعة، علي معلول.

الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، محمد أفشة، أحمد عبدالقادر، طاهر محمد طاهر.

الهجوم: محمد شريف

تشكيل الزمالك ضد الأهلي

في المقابل يدخل الزمالك بقيادة المدير الفني مانويل جوسفالدو فيريرا المباراة ضد الأهلي بالتشكيل التالي:-