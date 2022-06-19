مساعدات الإمارات للوافدين والمواطنين في الإمارات وكذلك المقيمين من غير المواطنة، حيث يتم تقديم المساعدة اللازمة للمحتاجين من العديد من المؤسسات والجمعيات الخيرية والإنسانية حرصا ألا يكون هنالك محتاج وتأكيدا على دور المجتمع في التضافر لتقديم يد العون إلى المحتاجين، ويتعرض الوافدين إلى العديد من المشكلات الاقتصادية في عدد من فترات التواجد ويكونوا في حاجة إلى الحصول على المعونة، ويتم عرض عدد من المؤسسات والجمعيات التي تساعد الوافدين وغيرهم، كما تقوم مؤسسة حاكم الإمارات، مؤسسة محمد بن راشد بتقديم العون وفق شروط وضوابط التقديم.

[مساعدات الإمارات للوافدين] مؤسسة محمد بن راشد mbrch.gov.ae جمعيات خيرية تساعد محتاجين

تقدم دولة الإمارات العطاء السخي من خلال مجموعة من الجمعيات الإنسانية والمؤسسات الحكومية الموثوقة والمراقبة جيدا لضمان الأداء الأفضل لها، وتقديم الخدمة المتميزة للمحتاجين، ويقوم صاحب الحاجة بالتوجه إلى الجمعيات الأقرب إلى المنطقة الخاصة به أو يتم التوجه إلى المؤسسة التي يقصدها كافة الإماراتيين أو الوافدين وهي مؤسسة الشيخ محمد بن راشد والتي تقدم المساعدات وفق عدد من الضوابط التي يتم الحرص عليها لضمان وصول الدعم إلى المحتاجين فقط.

موعد تقديم طلبات مؤسسة محمد بن راشد وعدد من الجمعيات الخيرية

تقوم عدد من المؤسسات بتحديد موعد التقديم عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها، ويكون على صاحب الطلب أن يقوم بتوجيه الطلب في التوقيتات التالية:

التوقيت الأول هو أن يطلب عند الاحتياج إلى المعونة العاجلة إلى الجمعية الأقرب إليه.

توجد عدد من الجمعيات والمؤسسات تحدد موعد محدد عبر الموقع الإلكتروني لها وتتيح فترة محددة للتقديم والتسجيل ثم تقوم بإغلاق التسجيل وتراجع الطلبات وتعلن فيما بعد عن المقبولين فيها، وذلك بعد دراسة الطلب وعمل مقابلة لصاحب الحالة.

تقوم مؤسسات أخرى بتحديد أيام محددة في الأسبوع لاستقبال الطلبات ثم يتم متابعة الطلبات والبت في قبولها أو رفضها في باقي أيام الأسبوع.

ماهي المؤسسات التي تقدم الدعم والمساعدة (وافد – مواطن – مقيم)

هيئة آل مكتوم لتقديم المساعدات.

جمعية دار الخير في دبي.

جمعية دار البر.

جمعية دبي الخيرية.

جمعية الإحسان.

تقديم طلبات مساعدات الإمارات للوافدين من مؤسسة الشيخ محمد بن راشد

يتم تقديم أنواع المساعدات المتعددة، والتي يكون منها سداد الديون أو دفع فواتير الكهرباء أو الإيجارات، كما يتم ساد رسوم دراسية أو مصروفات للعلاج، ويتم الموافقة وفق عدد من الشروط، والتي يكون أهمها الاحتياج الحقيقي المشمول بالوثائق والبيانات الصحيحة الكاملة بالتسجيل على الموقع الرسمي والذي يتم بالخطوات التالية: