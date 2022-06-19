نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر [إنجاز مساعدات بن زايد المالية] رقم ديوان ولي عهد الإمارات cpc.gov.ae/services برقم الملف في المقال التالي
إنجاز مساعدات بن زايد المالية التي يتم تقديمها بالمواعيد المقررة لعمل ديوان ولي العهد في أبو ظبي والذي يتم الإعلان عنها عبر الرابط الرسمي لتسجيل الطلبات، ويقوم حاكم الإمارات بتخصيص المبالغ الكبيرة سنويا لتقديم المساعدات في داخل الدولة وخارجها، ويشمل الدعم كافة المحتاجين من ذوي الإقامات وغيرهم بما يعود بالمنفعة على الجميع ويضيف روح من الألفة والتضافر المجتمعي بين جميع الشعوب.
[إنجاز مساعدات بن زايد المالية] رقم ديوان ولي عهد الإمارات cpc.gov.ae/services برقم الملف
يتم سنويا تخصيص الدعم المطلوب والمخصص لديوان ولي العهد، والذي يقوم بتقديم المساعدات المالية في عدد من المجالات والتي يكون منها سداد الديون أو الإيجارات أو الكهرباء المتأخرة، كما يتم السداد عن المتعسرين في المصروفات الدراسية أو التكاليف الطبية، وجدير بالذكر أن للديوان المعايير الخاصة التي تضمن وصول الدعم للمحتاجين فقط ولا يقتصر التقديم على المواطن الإماراتي فقط، بل يتقبل طلبات من غير المواطنين، كما يتم تقديم المساعدات الإغاثية في جميع دول العالم.
مساهمات مجتمعية من حاكم الإمارات قام بإطلاقها في الفترة الأخيرة
تجدر الإشارة إلى أوجه المساعدات التي تقدمها مؤسسة زايد لتقديم الخدمات الخيرية عديدة ومتنوعة، ويأتي على رأس نلك المساعدات المساعدة المالية للمحتاجين، كذلك تقدم المؤسسة مساعدات تعليمية للنهوض بالتعليم في الإمارات وبلدان الخليج والبلدان العربية على وجه العموم، كما تقدم المؤسسة خدمات جليلة في قطاع الصحة والعلاج لغير القادرين، هذا بجانب مجال الإسكان من خلال برنامج الشيخ زايد للإسكان، أما عن مجال التوظيف فالمؤسسة لها باع طويل في تقديم خدمات التوظيف داخل الإمارات للمواطن الإماراتي والمُقيمين على الأراضي الإماراتية، ويتم تقديم برنامج التوظيف في عدد من الإمارات مثل الشارقة.
أرقام الاتصال لطلب المساعدات من ديوان ولي العهد
رقم الشيخ زايد للتواصل وطلب مساعدة ودعم مالي وعيني
رقم تواصل الشيخ محمد بن زايد 97143299999 – 8006273.
صندوق بريد التواصل والتراسل: 214444.
رقم هاتف الشيخ محمد بن زايد الخاص: 6666 668 2 971+/6622 668 2 971+.
كيفية طلب إنجاز مساعدات بن زايد المالية
- يتم الدخول مباشرة على بوابة الخدمات الإلكترونية لديوان ولي العهد.
- يتم تسجيل رقم الهوية ثم يتم إتمام التسجيل.
- يظهر للمستخدم رقم الملف.
- يتم إعادة تسجيل البيانات ثم إدخال رقم الملف.
- لابد من تسجيل رمز التحقق قبل أن يتم إرسال الطلب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر [إنجاز مساعدات بن زايد المالية] رقم ديوان ولي عهد الإمارات cpc.gov.ae/services برقم الملف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.