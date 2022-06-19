إنجاز مساعدات بن زايد المالية التي يتم تقديمها بالمواعيد المقررة لعمل ديوان ولي العهد في أبو ظبي والذي يتم الإعلان عنها عبر الرابط الرسمي لتسجيل الطلبات، ويقوم حاكم الإمارات بتخصيص المبالغ الكبيرة سنويا لتقديم المساعدات في داخل الدولة وخارجها، ويشمل الدعم كافة المحتاجين من ذوي الإقامات وغيرهم بما يعود بالمنفعة على الجميع ويضيف روح من الألفة والتضافر المجتمعي بين جميع الشعوب.

[إنجاز مساعدات بن زايد المالية] رقم ديوان ولي عهد الإمارات cpc.gov.ae/services برقم الملف

يتم سنويا تخصيص الدعم المطلوب والمخصص لديوان ولي العهد، والذي يقوم بتقديم المساعدات المالية في عدد من المجالات والتي يكون منها سداد الديون أو الإيجارات أو الكهرباء المتأخرة، كما يتم السداد عن المتعسرين في المصروفات الدراسية أو التكاليف الطبية، وجدير بالذكر أن للديوان المعايير الخاصة التي تضمن وصول الدعم للمحتاجين فقط ولا يقتصر التقديم على المواطن الإماراتي فقط، بل يتقبل طلبات من غير المواطنين، كما يتم تقديم المساعدات الإغاثية في جميع دول العالم.

مساهمات مجتمعية من حاكم الإمارات قام بإطلاقها في الفترة الأخيرة

تجدر الإشارة إلى أوجه المساعدات التي تقدمها مؤسسة زايد لتقديم الخدمات الخيرية عديدة ومتنوعة، ويأتي على رأس نلك المساعدات المساعدة المالية للمحتاجين، كذلك تقدم المؤسسة مساعدات تعليمية للنهوض بالتعليم في الإمارات وبلدان الخليج والبلدان العربية على وجه العموم، كما تقدم المؤسسة خدمات جليلة في قطاع الصحة والعلاج لغير القادرين، هذا بجانب مجال الإسكان من خلال برنامج الشيخ زايد للإسكان، أما عن مجال التوظيف فالمؤسسة لها باع طويل في تقديم خدمات التوظيف داخل الإمارات للمواطن الإماراتي والمُقيمين على الأراضي الإماراتية، ويتم تقديم برنامج التوظيف في عدد من الإمارات مثل الشارقة.

أرقام الاتصال لطلب المساعدات من ديوان ولي العهد

رقم الشيخ زايد للتواصل وطلب مساعدة ودعم مالي وعيني

رقم تواصل الشيخ محمد بن زايد 97143299999 – 8006273.

صندوق بريد التواصل والتراسل: 214444.

رقم هاتف الشيخ محمد بن زايد الخاص: 6666 668 2 971+/6622 668 2 971+.

كيفية طلب إنجاز مساعدات بن زايد المالية