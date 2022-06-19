شغال رابط epedu.gov.iq || خطوات الاستعلام عن نتيجة السادس الابتدائي 2022 العراق الدور الأول بالرقم الامتحاني pdf وزارة التربية والتعليم نتائجنا

خطوات الاستعلام عن نتيجة السادس الابتدائي 2022 العراق حيث يترقب طلاب الصف السادس الابتدائي في مختلف المحافظات في العراق للتعرف على نتيجة امتحانات الدور الأول هذا العام الدراسي 2022، وذلك لكي يتم الاطمئنان على الدرجات والمعدلات التي حصل عليها الطالب في امتحانات الدور الأول التي قد تم عقدها خلال الفترة الأخيرة من جانب الوزارة في مختلف المدارس بناء على الجدول المعتمد رسميا الذي قد عمل على تنظيم الدراسة فعليا وامتحانات جميع الصفوف الدراسية المختلفة في العراق، وبالتزامن مع موعد إعلان نتيجة الطلاب مهتم بطرح رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي في العراق 2022 بالرقم الامتحاني الخاص بالطالب.

نتائج الصف السادس الابتدائي في العراق 2022

نتائج السادس الابتدائي وقد أعلنت كافة المحافظات العراقية بشكل رسمي الانتهاء من أعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بطلاب الصف السادس الابتدائي الدور الأول 2022، وكذلك تم إنهاء مرحلة رصد الدرجات بعدما تم مراجعة كافة النتائج للتأكد من عدم حدوث أي أخطاء في التصحيح، حيث تتم أعمال تصحيح ورصد النتائج الخاصة بالطلاب من خلال لجان ومراكز مؤمنة بشكلٍ جيد ومخصصة وتابعة رسميا لوزارة التربية والتعليم العراقية، ومن المقرر أن تشهد الساعات المقبلة الإعلان رسميا عن طرح النتائج الخاصة بالطلاب، والتي يتم طرحها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، كذلك من خلال موقع نتائجنا الإلكتروني المخصص لجميع نتائج الطلاب.

خطوات الاستعلام عن نتيجة السادس الابتدائي 2022 العراق

وقد تم تفعيل رابط موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ليكون الموقع الرسمي للحصول على نتيجة طلاب الصف السادس الابتدائي في العراق، واستخراج المعدلات الخاصة بالطلاب من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.