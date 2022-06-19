نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شغال رابط epedu.gov.iq || خطوات الاستعلام عن نتيجة السادس الابتدائي 2022 العراق الدور الأول بالرقم الامتحاني pdf وزارة التربية والتعليم نتائجنا في المقال التالي
خطوات الاستعلام عن نتيجة السادس الابتدائي 2022 العراق حيث يترقب طلاب الصف السادس الابتدائي في مختلف المحافظات في العراق للتعرف على نتيجة امتحانات الدور الأول هذا العام الدراسي 2022، وذلك لكي يتم الاطمئنان على الدرجات والمعدلات التي حصل عليها الطالب في امتحانات الدور الأول التي قد تم عقدها خلال الفترة الأخيرة من جانب الوزارة في مختلف المدارس بناء على الجدول المعتمد رسميا الذي قد عمل على تنظيم الدراسة فعليا وامتحانات جميع الصفوف الدراسية المختلفة في العراق، وبالتزامن مع موعد إعلان نتيجة الطلاب مهتم بطرح رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي في العراق 2022 بالرقم الامتحاني الخاص بالطالب.
نتائج الصف السادس الابتدائي في العراق 2022
نتائج السادس الابتدائي وقد أعلنت كافة المحافظات العراقية بشكل رسمي الانتهاء من أعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بطلاب الصف السادس الابتدائي الدور الأول 2022، وكذلك تم إنهاء مرحلة رصد الدرجات بعدما تم مراجعة كافة النتائج للتأكد من عدم حدوث أي أخطاء في التصحيح، حيث تتم أعمال تصحيح ورصد النتائج الخاصة بالطلاب من خلال لجان ومراكز مؤمنة بشكلٍ جيد ومخصصة وتابعة رسميا لوزارة التربية والتعليم العراقية، ومن المقرر أن تشهد الساعات المقبلة الإعلان رسميا عن طرح النتائج الخاصة بالطلاب، والتي يتم طرحها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، كذلك من خلال موقع نتائجنا الإلكتروني المخصص لجميع نتائج الطلاب.
خطوات الاستعلام عن نتيجة السادس الابتدائي 2022 العراق
وقد تم تفعيل رابط موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ليكون الموقع الرسمي للحصول على نتيجة طلاب الصف السادس الابتدائي في العراق، واستخراج المعدلات الخاصة بالطلاب من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.
- في البداية يتم الولوج إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية مباشرة.
- ومن ثم يتم الضغط على أيقونة خدمات نتائج الطلاب.
- بعد ذلك يتم تحديد أيقونة الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي في العراق الدور الأول.
- يتم تحديد المحافظة التي يتبع لها الطالب من بين المحافظات الموجودة.
- بعد ذلك يقوم الطالب بكتابة الرقم الامتحاني الخاص بالطالب بشكل صحيح ومن ثم اختيار أيقونة اظهار النتيجة والمعدل الخاص بالطالب لتظهر مباشرة عبر الموقع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شغال رابط epedu.gov.iq || خطوات الاستعلام عن نتيجة السادس الابتدائي 2022 العراق الدور الأول بالرقم الامتحاني pdf وزارة التربية والتعليم نتائجنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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