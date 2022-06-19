عاجل.. حزب ماكرون يخسر الغالبية المطلقة فى الانتخابات التشريعية

جدة - نرمين السيد - وخسر التحالف الذى يقوده الرئيس إيمانويل ماكرون الغالبية المطلقة فى الجمعية الوطنية الفرنسية ما من شأنه أن يعرقل السير بإصلاحاته فى ولايته الثانية.
وحسب توقعات أعلنت فى ختام الدورة الثانية للانتخابات التشريعية سيحصل تحالف "معا" على 200 إلى 260 مقعدا، مما يمنحه أغلبية نسبية تجبره على السعى للحصول على دعم مجموعات سياسية أخرى لإقرار مشاريع القوانين، علما أن الغالبية المطلقة تبلغ 289 مقعدا.
وحقق حزب التجمع الوطنى اليمينى اختراقا كبيرا بحصوله على ما بين 60 و100 مقعد، وفق توقعات أولية.
وبذلك، يكون حزب مارين لوبن التى واجهت ماكرون فى الدورة الحاسمة من الانتخابات الرئاسية، قد ضاعف عدد نوابه خمس عشرة مرة وتجاوز السقف المطلوب لتشكيل كتلة فى الجمعية الوطنية، فى سابقة لم تتحقق منذ أكثر من 35 عاما.
وأضافت أن كريستوف كاستاتنير وزير الداخلية السابق فى حكومة ماكرون خسر فى الانتخابات أيضا، مشيرة إلى أن جوستين بينا هى الأخرى خسرت فى أقاليم ما وراء البحار، كما أن مجموعة أخرى من الوزراء فى وضعيات صعبة وحرجة للفوز.
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