دوت الخليج -

مقتل 4 أشخاص جراء انفجار في أفغانستان

لقي 4 أشخاص مصرعهم، اليوم الأحد، جراء انفجار وقع في حي خواجا بوغرا، في العاصمة الأفغانية كابول. مقتل 4 أشخاص جراء انفجار في أفغانستانلقي 4 أشخاص مصرعهم، اليوم الأحد، جراء انفجار وقع في حي خواجا بوغرا، في العاصمة الأفغانية كابول. وصرح مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك" الروسية، بأن "مقتل الأربعة أشخاص جاء جراء انفجار سيارة مفخخة في حي خواجا بوغرا الذي وقع في العاصمة كابول". وفي وقت سابق، أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم مسؤوليته عن هجوم على معبد للسيخ في العاصمة الأفغانية كابول، والذي أسفر عن مقتل مصلٍّ واحد على الأقل وإصابة سبعة آخرين.

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