ممثل السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى: نقوم بكل ما يمكن لحل أزمة الغذاء

جدة - نرمين السيد - وقال ممثل السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى فى تصريحات خاصة لقناة "العربية الإخبارية" مساء اليوم الأحد، إن دولا أوروبية عدة مستعدة لنزع الألغام من موانئ أوكرانيا وتأمين الممرات البحرية من أوكرانيا.

وأوضح أن التوصل إلى اتفاق يسمح بتصدير الحبوب والأسمدة من شأنه أن يخفض أسعار الأغذية وأن يخفف حدة الأزمة الغذائية العالمية.. لافتا فى الوقت ذاته إلى أن العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا لا تستهدف الأغذية والأسمدة.

وشدد ممثل السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى على أن العقوبات التى يفرضها الاتحاد الأوروبى ليست سبب نقص المواد الغذائية.

تأتى تصريحات بوريل فى الوقت الذى تجرى فيه الأمم المتحدة، منذ أسابيع عدة، مفاوضات مع روسيا وأوكرانيا من أجل التوصل لاتفاق يتيح نقل محاصيل الحبوب الأوكرانية بشكل آمن وكذلك عودة الأسمدة التى تنتجها روسيا إلى الأسواق العالمية.