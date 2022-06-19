إصابة 5 أشخاص إثر زلزال ضرب إيشيكاوا اليابانية

جدة - نرمين السيد - وأكد أمين عام مجلس الوزراء اليابانى هيروكازو ماتسونو، فى مؤتمر صحفى طارئ عقده فى طوكيو أن محطة كاشيوازاكى كاريوا للطاقة الكهروذرية فى محافظة نيغاتا، وهى الأكبر فى البلاد لم تسجل أية أعطال فى عملها، ومع ذلك تم إيقاف عملها حاليا.

فى حين ظلت حركة القطارات السريعة تسير كالمعتاد، وفقا لشركة السكك الحديدية JR، التى لم تعلق رحلاتها جراء الهزة الأرضية.