ولي العهد السعودي يزور الأردن قبل توجهه إلى تركيا

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 19 يونيو 2022 08:02 مساءً - دوت الخليج :- يزور ولي العهد السعودي بدءا من الاثنين مصر والأردن في جولة إقليمية مصغرة تأخذه إلى تركيا، على مأ أفاد مسؤول ودبلوماسي السبت.

وأكد الرئيس رجب طيب أردوغان، الجمعة، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيقوم بزيارة رسمية لتركيا في 22 حزيران/يونيو، موضحا أنها ستجري في أنقرة.

وتأتي هذه الجولة قبل نحو ثلاثة أسابيع من زيارة الرئيس الأميركي جو بادين للسعودية.

وأكّد مسؤول سعودي اطلع على التفاصيل لوكالة فرانس برس أنّ جولة ولي العهد الأسبوع المقبل "ستبدأ الاثنين في مصر ثم الأردن وتنتهي في تركيا".

وأشار إلى أنها ستتضمن "مناقشة القضايا الإقليمية والدولية والتعاون الثنائي وتوقيع عدد من الاتفاقيات" في مجال الاستثمار والطاقة.

وهو ما أكّده دبلوماسي مقيم في الرياض قائلًا إنّ الجولة "تتضمن مصر والأردن ... إلا إذا حدث تغيير في اللحظات الأخيرة".

ولم تؤكد الحكومة السعودية هذه الجولة.

وأشار المسؤول السعودي إلى جولة أخرى مقررة قريبا "ربما في نهاية تموز/يوليو" تشمل "اليونان وقبرص والجزائر"، سبق أن أفادت عنها تقارير صحافية سابقا.

وزار الرئيس التركي السعودية في نهاية نيسان/أبريل والتقى الأمير محمد قبل أن يؤدي مناسك العمرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة.

أ ف ب