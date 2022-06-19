الملك يرافقه ولي العهد يغادران إلى شرم الشيخ

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 19 يونيو 2022 08:02 مساءً - دوت الخليج :- غادر جلالة الملك عبدالله الثاني، يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، أرض الوطن متوجها إلى مدينة شرم الشيخ المصرية، في زيارة عمل. ويلتقي جلالته خلالها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين.

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