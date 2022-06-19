بحث إعادة تشغيل خط طيران مباشر بين الاردن والجزائر

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 19 يونيو 2022 08:02 مساءً - دوت الخليج :-استقبل الوزير الأول في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أيمن عبد الرحمن بقصر الحكومة اليوم الخميس، وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي .

ونقل الشمالي للوزير الأول الجزائري تحيات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وتأكيده على العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والتي تحظى برعاية ودعم جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه سيادة الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون والحرص على تعزيز التعاون المشترك خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين ومواجهة التحديات وبخاصة الاقتصادية منها .

ووفقاً لبيان وزارة الصناعة والتجارة اليوم، شكلت المحادثات فرصة للتطرق إلى واقع وآفاق العلاقات الثنائية والتأكيد على استعداد الطرفين للعمل سوياً من أجل تعزيز الشراكة بين البلدي، من خلال تمكين الفرص الاستثمارية وتنشيط آليات التعاون الثنائي في شتى المجالات.

وتم خلال اللقاء الذي حضره وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري كمال رزيق والسفير الأردني لدى الجزائر شاكر العموش التباحث في عدد من الموضوعات التي تستهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في العديد من المجالات ، وفق بترا .

وتم بحث امكانية التعاون في مجال النفط والغاز الطبيعي والمناجم وإعادة تشغيل خط طيران مباشر بين البلدين، واستثناء الأردن من قرار حظر تصدير السكر وكذلك موعد عقد اجتماع اللجنة المشتركة في عمان قريباً.



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