تظاهرات بالآلاف فى شوارع لندن احتجاجا على غلاء المعيشة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وبدأت المسيرة من ساحة بورتلاند، انتهاء إلى ساحة البرلمان مقابل قصر وستمنستر، كما رفع المتظاهرون ملصقات ولافتات تطالب رئيس الوزراء البريطانى جونسون وأعضاء مجلس الوزراء بالاستقالة.

وشارك عمال السكك الحديدية الذين ينظمون أكبر إضراب لهم منذ 33 عاما الأسبوع المقبل، بعد أن قررت شركات السكك الحديدية تجميد زيادات الرواتب وتسريح البعض منهم.

وتسارع التضخم السنوى فى إلى 9%، وهو أعلى معدل منذ 40 عاما، حيث يقدر "بنك إنجلترا" أن التضخم سيتجاوز 10% بنهاية العام الحالى بسبب عواقب الأزمة فى أوكرانيا وكورونا وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.