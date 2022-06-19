ألمانيا: إجلاء 700 شخص بسبب حرائق غابات قرب برلين

جدة - نرمين السيد - ولم تسلم ألمانيا أيضًا من موجة الحرّ التى تتعرض لها أوروبا، حيث بلغت درجات الحرارة نحو 40 مئوية أمس السبت، فيما اندلعت بعض الحرائق.
ولفت خبراء الأرصاد الجوية إلى أن المملكة المتحدة سجّلت أشدّ أيام العام حرارة اذ تخطت درجات الحرارة الـ30 مئوية فى وقت سابق من فترة بعد الظهر.
وقالت كلير مونتان وهى صحفية فى لندن "أعتقد أن الناس يستمتعون حاليًا بالحرّ، لكن إذا ازدادت الحرارة أكثر مثلما أعتقد، سيصبح ذلك مقلقًا".
وأعلنت عدة بلدات فى شمال إيطاليا عن تقنين المياه وقد تعلن منطقة لومبارديا حالة الطوارئ حيث يهدد الجفاف غير المسبوق المحاصيل.
وبلغت درجات الحرارة فى إسبانيا وفرنسا وألمانيا ودول أخرى فى أوروبا الغربية مستويات قياسية، ما تسبب بحرائق فى غابات وضاعف المخاوف من تحول هذه المعدلات غير المسبوقة إلى اعتيادية، فى ما يبدو نتيجة للاحتباس الحرارى العالمى.
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