قائد الجيش البريطانى: علينا الاستعداد للقتال فى أوروبا من جديد

جدة - نرمين السيد - وأكد "ساندرز"، الذى تسلم قيادة الجيش البريطانى يوم الاثنين الماضى من الجنرال مارك كارلتون سميث - بحسب ما نقلته صحيفة "آى" البريطانية، اليوم الأحد، أن "مهمته الوحيدة" ستكون "جعل جيشنا فتاكًا وفعالاً قدر الإمكان".
وقال فى رسالة لجنوده: "نحن الجيل الذى يجب أن يعد الجيش للقتال فى أوروبا من جديد، هناك الآن ضرورة ملحة لتشكيل جيش قادر على القتال إلى جانب حلفائنا وهزيمة روسيا فى المعركة".
وأضاف: "أنا أول رئيس لهيئة الأركان العامة منذ عام 1941 يتولى قيادة الجيش فى ظل حرب برية فى أوروبا تشارك فيها قوة قارية"، فى إشارة إلى روسيا.
وتابع: "تؤكد العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا هدفنا الأساسى، ألا وهو أن نحمى المملكة المتحدة من خلال الاستعداد للقتال فى حروب على الأرض وكسبها".
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