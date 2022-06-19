عاجل- هبوط طائرة ركاب اضطراريا فى الهند

جدة - نرمين السيد - وتم إجلاء ركاب الطائرة التابعة لشركة "سبايسجيت" للطيران المنخفضة التكلة فى الهند، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".
وقال قاضى المنطقة شاندراشيخار سينج للصحفيين "عادت الطائرة إلى مطار باتنا بعد أن لاحظ سكان حريقا فى الجناح الأيسر للطائرة وأبلغوا المسؤولين فى المطار".
وأضاف سينج "تم إجلاء جميع الركاب البالغ عددهم 185 بأمان، وسبب الحريق مشكلة فنية يقوم الفريق الهندسى بفحصها".
وأكد أحد الركاب للصحفيين سماع ضجة كبيرة فى الطائرة خلال الدقائق الـ15 التى أعقبت الإقلاع.
وقال باسيفيكا الذى لم يفصح عن اسمه كاملا إن "الطيار أعلن أن هناك مشكلة وأنه يتعين علينا العودة إلى باتنا... كان الأمر مخيفا جدا".
ونقلت شبكة "إن دى تى فى" عن مصادر فى مجال الطيران أن طائرا قد يكون تسبب بالحريق فى المحرك.
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