وزير التعليم التشيكى يقدم استقالته من منصبه

جدة - نرمين السيد - وقال "جازديك"، حسبما نقل راديو "براغ الدولى" اليوم الأحد، إنه برئ من ارتكاب أى أفعال مخالفة، غير أنه لا يرغب فى أن يلحق أضرارًا بالحزب أو بالائتلاف الحاكم من خلال البقاء فى المنصب، مؤكدًا أن لقاءه بأحد المتورطين كان خطأ.

أما رئيس الوزراء التشيكى، بيتر فيالا - من جهته - فقد قبل استقالة جازديك من منصبه.

وجازديك ليس من بين الأشخاص المتهمين، لكن تم الإبلاغ بأنه عقد عدة لقاءات مع أحد المتورطين وهو رجل أعمال من براغ كانت له صلات وثيقة فى الماضى برئيس جرائم منظمة تشيكى سابق ومجرم مدان يقضى فترة عقوبة بالسجن فى جنوب إفريقيا.