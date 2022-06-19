الرئيس العراقى يدعو لوقف التوترات التى تهدد أمن الإيزيديين فى سنجار

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، قال الرئيس العراقى، خلال استقباله وفدا من أهالى سنجار، اليوم الأحد، لبحث تطورات الأوضاع الأمنية والخدمية والإنسانية فى المدينة والعراقيل التى تواجه أهلها، إن "سنجار عانت الكثير جراء العنف والإرهاب، وواجه أهلها ببسالة شتى المصاعب والمحن".

ووفقًا لبيان الرئاسة العراقية، أكد صالح على ضرورة رفع المعاناة عن أهل سنجار، وتوفير الأجواء اللازمة لعودة النازحين معززين مكرمين، وأن تعود الحياة الطبيعية إليها.

وأشار إلى أن الاعتداءات التى تعرضت لها سنجار مدانة ومرفوضة، وأن التوترات الأمنية داخل المدينة التى تهدد أمن واستقرار الإيزيديين غير مقبولة، ويجب العمل عبر سلطات الحكومة الاتحادية والإقليم على التنسيق الجاد لإنهاء هذه المسائل.

ودعا الرئيس العراقى إلى "ضرورة تجاوز العراقيل السياسية والإدارية التى تعطل إنصاف الإيزيديين، والعمل على إعمار المدينة، وتنظيم الإدارة فى سنجار بالاستناد إلى إرادة أهلها، وإبعادها عن الصراعات السياسية".