اليونان: إنقاذ 108 مهاجرين غير شرعيين فى بحر إيجه

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "كاثمرينى" اليونانية أن الناجون أفادوا بأن أربعة أشخاص آخرين فى عداد المفقودين.
وتمكن رجال الإنقاذ من جر القارب الشراعى إلى جزيرة صغيرة قبالة جزيرة ميكونوس، بينما تم نقل المهاجرين إلى جزيرة ميكونوس.
وتعد اليونان المعبر الرئيسى لطالبى اللجوء للاتحاد الأوروبى الذين يصلون من تركيا، وقد تراجع عددهم بدرجة كبيرة منذ 2016 بعد إبرام الاتحاد الأوروبى وأنقرة اتفاقا على منع المهاجرين من عبور الحدود إلى اليونان.
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