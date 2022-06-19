%38 نسبة المشاركة فى الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية بفرنسا

جدة - نرمين السيد - وبدأت مراكز الاقتراع فى فرنسا، صباح اليوم الأحد، فتح أبوابها أمام 48.7 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم فى الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية. وأظهرت الجولة الأولى من الانتخابات تقدم معسكر الوسط الذى يقوده الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، حيث يتجه نحو جولة إعادة حاسمة فى انتخابات مجلس النواب متفوقًا بفارق ضئيل على اليسار.

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