العالم اليوم - التونسية أُنس جابر تحصد لقب برلين وتضع عينها على ويمبلدون

انتم الان تتابعون خبر التونسية أُنس جابر تحصد لقب برلين وتضع عينها على ويمبلدون من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 19 يونيو 2022 06:21 مساءً - واصلت اللاعبة التونسية أنس جابر التألق، بعد ما أحرزت لقبها الثاني على الملاعب العشبية، عندما حسمت نهائي بطولة برلين المفتوحة للتنس عقب انسحاب البطلة الأولمبية السويسرية بليندا بنتشيتش بسبب الإصابة، الأحد.

وفازت اللاعبة التونسية المصنفة الأولى بالمجموعة الافتتاحية 6-3، حيث تعرضت بنتشيتش لإصابة في الكاحل خلال الشوط الأخير.

وحاولت اللاعبة السويسرية الصمود، لكنها اضطرت في النهاية إلى الانسحاب أثناء تقدم أُنس 2-1 في المجموعة الثانية.

وفي الوقت الذي وجهت فيه الجماهير التحية للاعبتين، كانت اللاعبة التونسية منشغلة بمساعدة بنتشيتش في تلقي العلاج، حيث أحضرت لها الثلج لوضعه على كاحلها.

وخسرت أُنس مجموعة واحدة خلال البطولة، وستحاول الحفاظ على مستواها المميز عندما تنطلق بطولة ويمبلدون يوم 27 يونيو.

وكانت اللاعبة التونسية قد أحرزت لقب بطولة مدريد المفتوحة الشهر الماضي، وأصبحت ثاني لاعبة فقط تفوز بأكثر من لقب هذا العام بعد إيجا شيانتيك المصنفة الأولى عالميا.

وستتقدم أُنس إلى المركز الثالث في التصنيف العالمي يوم الاثنين.