العالم اليوم - زيدان يكشف "حلمه التدريبي" وخطوة باريس سان جرمان

انتم الان تتابعون خبر زيدان يكشف "حلمه التدريبي" وخطوة باريس سان جرمان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 19 يونيو 2022 06:21 مساءً - أكدت إذاعة "راديو مونتي كارلو" أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، اتخذ قراره بشأن تدريب باريس سان جرمان الفرنسي.

وقالت الإذاعة في تقرير الأحد، إن زيدان يطمح في تدريب منتخب فرنسا، بعد تنحي المدرب الحالي ديدييه ديشامب من منصبه.

وقالت الإذاعة إن زيدان لا يخطط لتدريب باريس سان جرمان الصيف الحالي، ولكنه "لم يغلق" الباب أمام تدريب بطل فرنسا في وقت ما مستقبلا.

ووفقا لمصادر عدة، فأن باريس سان جرمان سيعلن خلال الأسابيع المقبلة، إقالة المدرب الحالي للفريق، الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

ووفقا لمصادر فرنسية فأن المفاوضات "قد بدأت" مع المدرب الفرنسي كريستوفر غالتييه، الذي حقق لقب الدوري مع ليل في 2021، وأشرف على تدريب نيس الموسم الماضي