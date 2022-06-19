جدة - نرمين السيد - جدد الرئيس الأوكرانى فولدومير زيلينسكى التأكيد على أن بلاده لن تتوانى فى الدفاع عن كافة أراضى البلاد، رافضاً التنازل عن أى جزء منها، فى كلمة سجلها وهو فى طريق عودته من منطقتى ميكولايف وأوديسا الواقعتين على طول البحر الأسود،





وقال فى فيديو بث اليوم على مواقع الرئاسة على وسائل التواصل الاجتماعى، "لن نتنازل عن الجنوب لأحد، بل سنستعيد كل ما يخصنا وسيكون البحر أوكرانيا وآمناً"، حسبما نقلت قناة "العربية- الحدث". كما وعد بإعادة إعمار المناطق المدمرة جراء القصف الروسى، معتبراً أن الصواريخ الروسية غير كافية لصد رغبة الشعب الأوكرانى فى الحياة. وكرر إدانته للحصار الروسى المفروض على موانئ البلاد جنوباً. يأتى هذا الموقف فيما لا تزال الملايين من أطنان الحبوب عالقة فى الموانئ الأوكرانية، وسط تعثر التوصل إلى تسوية بهدف إنشاء ممرات آمنة لإخراجها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زيلينسكى: لن نتنازل عن جنوب أوكرانيا لأحد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.