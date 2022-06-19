الخزانة الأمريكية: ارتفاع التضخم يهدد الاقتصادى الأمريكى بشكل غير مسبوق

جدة - نرمين السيد - أقرت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، اليوم الأحد، بارتفاع التضخم فى الولايات المتحدة بشكل غير مقبول، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "اكسترا نيوز" الفضائية، قبل قليل.





تباطؤ نمو الاقتصاد كما توقعت وزيرة الخزانة الأمريكى استمرار "تباطؤ نمو الاقتصاد فى الولايات المتحدة" بشكل مرتفع وغير مقبول. وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية، أكدت أن المستهلكين الأمريكيين سيصبحون تحت رحمة شركات النفط خلال فصل الصيف الجارى. والمستهلكون سيصبحون تحت رحمة شركات النفط فى الصيف. وقالت جانيت يلين، إنه وفقا لتحليل نشرته مؤسسة "جولدمان ساكس"، فمن المتوقع أن يصل سعر النفط الخام إلى 135 دولارا للبرميل. جاء ذلك فى كلمة لوزيرة الخزانة الأمريكية أمام اللجنة المالية بمجلس الشيوخ الأمريكى اليوم، للرد على ما ذكره أعضاء جمهوريون بأن معدل التضخم فى البلاد يقترب من مستوى لم يصله منذ نحو 40 سنة مع اقتراب الجازولين من ارتفاع بنسبة 50% على مدار العام الماضى.

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