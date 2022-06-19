إسبانيا تواجه حرائق غابات بعد ارتفاع قياسى فى درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - يواصل رجال الإطفاء فى إسبانيا عملهم، اليوم الأحد، للسيطرة على حرائق الغابات المحتدمة فى مناطق عدة من إسبانيا، وسط الجفاف وحركة الرياح ، فى حين أدت فيه موجة حارة إلى ارتفاع درجات الحرارة لتقترب من مستويات قياسية.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قالت هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية، إن "البلاد تتجه اليوم نحو تسجيل أعلى درجات حرارة تشهدها فى أوائل الصيف منذ عشرات السنين، مع توقع تسجيل درجات حرارة تراوح بين 40 و42 درجة مئوية فى سرقسطة فى الشمال الشرقى ومنطقتى نافارا ولاريوخا فى شمال البلاد". وبحسب الوكالة، كانت منطقتا سمورة الواقعة قرب الحدود مع البرتغال، وكتالونيا فى الشرق من بين أكثر المناطق تضررًا من حرائق الغابات.

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