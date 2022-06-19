الأوضاع الاقتصادية تحرك البريطانيين.. مظاهرات إنجليزية تطالب بالدعم (صور)

جدة - نرمين السيد - وأشارت قناة "سكاى نيوز" التى نقلت الحدث، إلى أن "المشاركين يطالبون حكومة بوريس جونسون باتخاذ إجراءات أكثر حسمًا لدعم السكان".

وشهدت المظاهرة التى نظمها مجلس نقابات العمال، على وجه الخصوص، مشاركة سياسيين معارضين، بمن فيهم نائبة زعيم حزب العمال أنغيلا راينر.

وقالت النقابة، إن "كل بريطانى عامل خسر فى المتوسط نحو 20 ألف جنيه إسترلينى (25 ألف دولار) منذ عام 2008، لأن نمو الأجور كان ضئيلا مقارنة بالتضخم".

وبدأت المسيرة من ساحة بورتلاند، على أن تنتهى فى ساحة البرلمان مقابل قصر وستمنستر، كما رفع المتظاهرون ملصقات ولافتات تطالب جونسون وأعضاء مجلس الوزراء بالاستقالة، فيما عزفت فرقة موسيقية أغنية لفرقة "ABBA" بعنوان " Money، Money، Money and Aloe Black's I Need A Dollar"، وأيضًا مشاركة عمال السكك الحديدية الذين ينظمون أكبر إضراب لهم منذ 33 عاما الأسبوع المقبل بعد أن قررت شركات السكك الحديدية تجميد زيادات الرواتب وتسريح البعض منهم.

وأصدر مركز الأبحاث الاقتصادية والتجارية ومقره لندن تقريرا فى وقت سابق، حذر من أن البلاد تخاطر بمواجهة أكبر انخفاض فى مستويات المعيشة منذ الخمسينيات.

وتسارع التضخم السنوى فى بريطانيا إلى 9%، وهو أعلى معدل منذ 40 عاما، حيث يقدر "بنك إنجلترا" أن التضخم سيتجاوز 10% بنهاية العام الحالى بسبب عواقب الأزمة فى أوكرانيا وكورونا وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.