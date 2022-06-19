نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر وفاة المجالي الوزير الأسبق بالسلطة الفلسطينيّة دهساً في الأردن على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 19 يونيو 2022 04:05 مساءً - دوت الخليج :- توفي الوزير الأسبق في السلطة الوطنية الفلسطينية، سعد جمال المجالي، إثر حادث دهس وقع في عمان اليوم الخميس .

مصدر أمني قال : إن الراحل المجالي تعرض لحادث دهس بالقرب من منطقة الدوار الخامس في عمان، وتم نقله إلى المستشفى وتوفي على الفور.

الراحل المجالي كان أحد الرموز السياسية الفلسطينية، ومقرباً من الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وعهد إليه الأخير بتأسيس وزارة الداخلية الفلسطينية.

والوزير المجالي هو نجل جمال (شيخ مشايخ محافظة الكرك) والذي توفي بالعاصمة عمّان عام 1960 .

ونعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، الوزير والمحافظ الأسبق، المجالي.

وأشاد الرئيس عباس بالمجالي ومسيرته التي وصفها بـ "النضالية المشرفة ودوره في الدفاع عن حقوق الشعب على طريق الحرية والاستقلال".

وأعرب عباس عن تعازيه الحارة لعشيرة المناضل المجالي، سائلا المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وجاء بيان الرئاسة الفلسطينية: "الفقيد الذي ينتمي لأهم عشائر المملكة الأردنية الهاشمية، خاصة في جنوبي الأردن، يعتبر من أبرز الوجوه الشرق أردنية في منظمة التحرير الفلسطينية، وله تاريخ نضالي مشرف وناصع خلال مسيرته الكفاحية، على مدى الـ 35 عاما الماضية" ، وفق العربية .

وأصدر الرئيس عباس، قرارا بترفيع المجالي إلى درجة وزير اعتبارا من مطلع أبريل 2008.