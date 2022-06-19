خفر السواحل اليوناني ينقذ 108 مهاجرين قبالة جزيرة ميكونوس

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 يونيو 2022 03:28 مساءً - قال مسؤولون إن خفر السواحل اليوناني يواصل عمليات البحث عن 4 مهاجرين مفقودين قبالة جزيرة ميكونوس يوم الأحد بعد أن أنقذ 108 مهاجرين على متن مركب أرسل إشارة استغاثة في وقت متأخر من مساء يوم السبت.

ورصد زورق خفر السواحل المركب على مسافة 1.8 ميل بحري جنوب شرقي ديلوس، وهي جزيرة صغيرة قرب ميكونوس. وكان المركب يمتلئ بالماء وتم قطره بسلام إلى ميناء ميكونوس.

وقال مسؤولون من خفر السواحل إن جنسيات المهاجرين لم تحدد بعد لكن من بينهم 24 امرأة و21 طفلا.

واليونان هي المعبر الرئيسي لطالبي اللجوء للاتحاد الأوروبي الذين يصلون من تركيا. وتراجع عددهم بدرجة كبيرة منذ 2016 بعد إبرام الاتحاد الأوروبي وأنقرة لاتفاق على منع المهاجرين من عبور الحدود إلى اليونان.