ابنة دوتيرتى تؤدى اليمين الدستورية نائبة للرئيس الفلبينى

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "إيه بى إس - سى بى إن" الفلبينية اليوم الأحد، أن دوتيرتى أدت اليمين الدستورية أمام المحكمة العليا للفلبين خلال مراسم رسمية أقيمت بمدينة "‏سان بيدرو" فى محافظة "لاجونا" شمالى الفلبين. وكانت دوتيرتى - عمدة مدينة "دافاو" سابقًا وابنة رئيس البلاد رودريجو دوتيرتى - قد فازت فى الانتخابات التى جرت فى الـ 9 من شهر مايو الماضى، بعد حصولها على 32 مليونًا و208 آلاف و417 صوتًا متقدمة بذلك على سبعة منافسين آخرين يطمحون لمنصب نائب الرئيس.

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