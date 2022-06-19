ثروة عون.. الرئاسة اللبنانية تنفى تقريرا حول أموال الرئيس اللبنانى

جدة - نرمين السيد - نفى مكتب الإعلام فى الرئاسة اللبنانية، اليوم الأحد، ما أوردته وسائل إعلام محلية فى لبنان، مساء الخميس الماضى، بشأن "ثروة" الرئيس ميشال عون، والتى قدرتها بمليار و200 مليون دولار أمريكى.





وحسبما نقلت الوكالة الرسمية اللبنانية، قال بيان لمكتب إعلام الرئاسة اللبنانية، إن محطة "MTV" بثت فى نشرتها "ليل الخميس الماضى، تقريرًا ادعت فيه أن ثروة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تقدر بمليار و200 مليون دولار أمريكى، ثم أعادت المحطة بث هذا التقرير وعممته على موقعها الإلكترونى".

وأكد مكتب الرئاسة اللبنانية، أن "ما ورد فى التقرير كاذب ولا أساس له من الصحة"، مشددة على أنه "يندرج فى سياق المعلومات التضليلية التى تبثها محطة (MTV) من حين إلى آخر، وتستهدف فيها موقع رئاسة الجمهورية وشخص الرئيس".

وأشار المكتب إلى أن هذا الخبر "لم يسند الى أى مصدر، وأتى فى سياق ملتبس ومشوه"، مدللاً على ذلك بأن "هذه المعلومات الكاذبة سبق أن نشرت فى العام 2018، ونسبت فى حينه زورًا إلى مجلة (فوربس)، واتضح أن المجلة المذكورة لم تنشر الخبر، وليست هى مصدره".

كما أشار البيان اللبنانى إلى أن "موقعًا آخر يطلق على نفسه اسم (إيليت شيرد) هو الذى أورد المعلومات من دون أن يستند فيها إلى أى دليل، وتناقلتها فى ذلك العام وسائل إعلام أخرى، الأمر الذى دفع بالمديرية العامة لرئاسة الجمهورية فى حينه إلى مراسلة وزير العدل فى 2018/9/17 للطلب الى النيابة العامة التمييزية بإجراء التحقيقات فى شأن الخبر الملفق تمهيدا لاتخاذ التدابير الإجرائية والأصولية والقانونية بحق ملفقى الخبر".

وأكد البيان عزم الرئاسة اللبنانية على العودة إلى القضاء لوضع حد مثل هذه الأكاذيب، ردًا على ما نشرته محطة "MTV".