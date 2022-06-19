هزيمة وزيرة الدولة الفرنسية فى ثانى جولات الانتخابات التشريعية

جدة - نرمين السيد - ونقلت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية عن بيان صادر عن الإقليم الفرنسى، اليوم الأحد، القول إن كريستيان بابتسيت، مرشح تيار اليسار "الاتحاد الشعبى والإيكولوجى والاجتماعى الجديد" بقيادة جون لوك ميلنشون، فاز بالدائرة الثانية بـ جوادلوب، بعد أن حصد نحو 58.65% من الأصوات، فى حين حصلت جوستين بنين على نحو 41.35%.

وأوضحت "لو باريزيان" أنه على على ضوء هذه الهزيمة يتوجب على وزيرة الدولة الفرنسية المسؤولة عن البحر الاستقالة من الحكومة بموجب العرف السارى منذ 2017 والذى كرسه ماكرون.

وتعد نتائج هذه الانتخابات مهمة جدا بالنسبة للرئيس ماكرون، وتوصف بأنها بمثابة "الجولة الثالثة" للانتخابات الرئاسية، التى أجريت فى أبريل الماضى.

وفى سياق الانتخابات التشريعية داخل فرنسا، بلغت نسبة المشاركة فى الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية فى فرنسا 18.99 % حتى ظهر اليوم الأحد، وذلك يعد ارتفاعا طفيفا عن الجولة الأولى بنسبة 0.56%.

وكانت مراكز الاقتراع فى فرنسا قد فتحت أبوابها الساعة الثامنة صباحا (حسب التوقيت المحلى للبلد) أمام 48.7 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم فى الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية لانتخاب 577 نائبا فى الجمعية الوطنية.