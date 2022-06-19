العراق يسجل 13 إصابة بالكوليرا فى ثلاث محافظات

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة - فى بيان اليوم - أن "مختبر الصحة العامة المركزى التابع لدائرة الصحة العامة، أكد تشخيص 13 إصابة بالكوليرا فى العراق". وأكدت الصحة جاهزية جميع مؤسساتها للتعامل مع هذه الحالات، وتوفير جميع الأدوية والمستلزمات الطبية والمختبرية اللازمة، مشددة على ضرورة اتخاذ الإجراءات المطلوبة للحالات المؤكدة والمشتبه بإصابتها. وأهابت الوزارة بجميع وسائل الإعلام اعتماد المصادر الرسمية حصرا للمعلومات والمساهمة الفاعلة لنشر وتعميم رسائل التثقيف والتوعية الصحية التى تعممها الوزارة من خلال الوسائل الرسمية.

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