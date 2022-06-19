التضخم يضرب برلين.. والألمان يلجأون لبنوك الطعام

جدة - نرمين السيد - تسببت الحرب الروسية الأوكرانية فى نشوب أزمة اقتصادية عالمية أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم فى العديد من الدول تحديدا فى ألمانيا، إذ لجأ مواطنيها لبنوك الطعام لسد احتياجاتهم.





هذا ما كشفته تقارير إعلامية ألمانية، استنادا لوكالة معايير الغذاء، إذ قالت إن "المواطنين الألمان يلجأون إلى بنوك الطعام لتغطية نفقاتهم مع ارتفاع تكاليف المعيشة".

ووفقا لمتحدث باسم شبكة بنك الطعام، زاد الطلب على بنوك الطعام فى جميع أنحاء ألمانيا "بشكل ملحوظ" منذ بداية العام وتضاعف فى بعض المناطق.

يشار إلى أن معدل التضخم فى ألمانيا كان قد ارتفع إلى 7.9% فى مايو، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1990، وكانت أسعار المواد الغذائية من بين أكثر المتضررين.