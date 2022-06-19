جدة - نرمين السيد - وأشار المرصد السورى إلى حالة من الاستنفار بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" برفقة القوى الأمنية التابعة لها، منذ فجر اليوم الأحد، فى محيط السجن المركزى الواقع شمال مدينة الرقة، المعقل السابق لتنظيم داعش.
وبحسب المرصد، قالت مصادر محلية فى الرقة، إن الاستنفار يأتى وسط معلومات مؤكدة عن هروب عدد من المساجين المنتمين لتنظيم داعش من السجن المركزى، الذى يتواجد فيه عناصر سابقون من التنظيم، لافتة إلى أن حادثة الهروب وقعت فجر اليوم، حيث سُمعت أصوات إطلاق الرصاص فى محيط السجن المركزى، تلاها وصول سيارات إسعاف إلى منطقة السجن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سوريا.. هروب عناصر داعش من سجن فى الرقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.