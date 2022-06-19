سوريا.. هروب عناصر داعش من سجن فى الرقة

جدة - نرمين السيد - وأشار المرصد السورى إلى حالة من الاستنفار بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" برفقة القوى الأمنية التابعة لها، منذ فجر اليوم الأحد، فى محيط السجن المركزى الواقع شمال مدينة الرقة، المعقل السابق لتنظيم داعش.

وبحسب المرصد، قالت مصادر محلية فى الرقة، إن الاستنفار يأتى وسط معلومات مؤكدة عن هروب عدد من المساجين المنتمين لتنظيم داعش من السجن المركزى، الذى يتواجد فيه عناصر سابقون من التنظيم، لافتة إلى أن حادثة الهروب وقعت فجر اليوم، حيث سُمعت أصوات إطلاق الرصاص فى محيط السجن المركزى، تلاها وصول سيارات إسعاف إلى منطقة السجن.