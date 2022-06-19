الرئيس الصومالى يتوجه إلى الإمارات فى زيارة رسمية

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، أن الرئيس حسن شيخ محمود تلقى دعوة رسمية من نظيره الإماراتى محمد بن زايد آل نهيان، وتعد الأولى خارجياً للرئيس الصومالى منذ انتخابه فى 15 مايو الماضى.

وتأتى الزيارة، التى تستغرق عدة أيام، فى إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين فى مختلف المجالات.