جدة - نرمين السيد - وذكر بيان لشركة الغاز الوطنية فى النمسا "أو إم فى" أن روسيا تقوم حاليا عبر شركتها "غاز بروم" بإغلاق صنبور الغاز إلى النمسا، حيث تقلصت كميات الغاز بالفعل إلى النصف لليوم الرابع على التوالى.
وأشارت الشركة النمساوية إلى أن الطلب على الغاز منخفض إلى حد ما فى الوقت الحالى، حيث يمكن بسهولة استبدال الكميات المفقودة بالمشتريات فى السوق الفورية.
وتعهدت الشركة فى بيانها بتأمين الإمدادات من الغاز للعملاء والتخزين، موضحة أن منشآت تخزين الغاز فى "أو إم فى" تعمل بسعة إجمالية تبلغ 25.289 جيجاوات/ ساعة وممتلئة حاليا بالفعل بنسبة 64 %.
يذكر أن النمسا والاتحاد الأوروبى ينفذان خطة لتقليص الاعتماد على واردات النفط والغاز الروسى، وذلك فى إطار عقوبات أوروبية بسبب حرب روسيا على أوكرانيا، كما تقوم موسكو من جانبها بتقليص إمدادات الغاز إلى أوروبا بوتيرة سريعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لليوم الرابع.. روسيا تقلص إمدادات الغاز للنمسا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.