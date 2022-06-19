لليوم الرابع.. روسيا تقلص إمدادات الغاز للنمسا

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان لشركة الغاز الوطنية فى النمسا "أو إم فى" أن روسيا تقوم حاليا عبر شركتها "غاز بروم" بإغلاق صنبور الغاز إلى النمسا، حيث تقلصت كميات الغاز بالفعل إلى النصف لليوم الرابع على التوالى.

وأشارت الشركة النمساوية إلى أن الطلب على الغاز منخفض إلى حد ما فى الوقت الحالى، حيث يمكن بسهولة استبدال الكميات المفقودة بالمشتريات فى السوق الفورية.

وتعهدت الشركة فى بيانها بتأمين الإمدادات من الغاز للعملاء والتخزين، موضحة أن منشآت تخزين الغاز فى "أو إم فى" تعمل بسعة إجمالية تبلغ 25.289 جيجاوات/ ساعة وممتلئة حاليا بالفعل بنسبة 64 %.

يذكر أن النمسا والاتحاد الأوروبى ينفذان خطة لتقليص الاعتماد على واردات النفط والغاز الروسى، وذلك فى إطار عقوبات أوروبية بسبب حرب روسيا على أوكرانيا، كما تقوم موسكو من جانبها بتقليص إمدادات الغاز إلى أوروبا بوتيرة سريعة.