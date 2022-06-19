العالم اليوم - الأحمر يعم الأسهم العربية.. خسائر قوية في السعودية والكويت

انتم الان تتابعون خبر الأحمر يعم الأسهم العربية.. خسائر قوية في السعودية والكويت من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 19 يونيو 2022 02:23 مساءً - فاق التراجع في المؤشر الرئيسي للسوق المالية السعودية نسبة 4 بالمئة ليصل إلى 11332 نقطة بينما أنهى مؤشر السوق الرئيسي 50 في بورصة الكويت على هبوط 3.9 بالمئة ليتصدر السوقان خسائر البورصات العربية. كما تراجعت بورصات كل من مصر ومسقط والبحرين بنسب تفوق 1 بالمئة وسجل المؤشر الأردني تراجعا بنسبة 0.7 بالمئة بينما الأسواق في الإمارات مغلقة لعطلة نهاية الأسبوع.

أغلق مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت اليوم الأحد على هبوط 3.33 بالمئة ليصل إلى مستوى 7944 نقطة بينما بلغ الهبوط في السوق الرئيسي 50 نحو 3.9 بالمئة والمؤشر العام للسوق 3.2 بالمئة.

وقال ميثم الشخص المحلل المالي إن الهبوط في بورصة الكويت "نفسي بالأساس"، وكان تدريجيا، إذ تأثر المستثمرون بما يحدث في السوق السعودية.

وأضاف الشخص أن هناك توقعات بتوتر الأوضاع الجيوسياسية المحيطة بمنطقة الخليج وهذه تؤثر على نفسية المستثمرين بحسب "رويترز".

واعتبر أن هذا العامل النفسي يضاف إلى رفع الفائدة في الولايات المتحدة ودول الخليج الأسبوع الماضي واحتمالات استمرار رفعها من جديد، وهو ما يقلق المستثمرين.

وهبطت الأسهم القيادية في البورصة ومنها بيت التمويل الكويتي 3.5 بالمئة وأجيليتي 6.3 بالمئة وزين 1.5 بالمئة ومجموعة الصناعات الوطنية 5.2 بالمئة.

كما هبطت أسهم شركة البورصة 11.3 بالمئة وشركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية 12.5 بالمئة والاستثمارات الوطنية 11.2 بالمئة والامتياز الاستثمارية 8.5 بالمئة.

انخفضت البورصة الأردنية اليوم الأحد بفعل عمليات بيع في أسهم قيادية مثل البنك العربي بهدف جني أرباح وسط قفزة في قيمة التداول.

وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضا بنسبة 0.69 بالمئة إلى 2417.73 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 11.5 مليون دينار (16.2 مليون دولار) مقارنة مع 5.2 مليون في الجلسة السابقة.

وانخفض سهم الاتصالات الأردنية 0.5 بالمئة إلى دينارين وسهم مناجم الفوسفات 1.62 بالمئة إلى 36.5 دينار وسهم البنك العربي 1.48 بالمئة إلى 4.65 دينار.

وارتفع سهم البوتاس العربية 1.16 بالمئة إلى 43.5 دينار.