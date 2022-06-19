العالم اليوم - وزير النفط العراقي: الحكم بشأن نفط كردستان سيُنفذ

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 19 يونيو 2022 02:23 مساءً - قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار اليوم الأحد إن الحكم الذي أصدرته المحكمة الاتحادية في فبراير /شباط والذي يعتبر قانون النفط والغاز في إقليم كردستان العراق غير دستوري سيُنفذ باستخدام كل الأدوات القانونية والشرعية.

وفي فبراير /شباط، اعتبرت المحكمة الاتحادية أن قانون النفط والغاز الذي ينظم صناعة النفط في الإقليم غير دستوري وطالبت السلطات هناك بتسليم إمداداتها من الخام.

قال وزير النفط العراقي إن شركة نفط البصرة ستستحوذ على الحصة الأكبر في حصة اكسون موبيل في حقل غرب القرنة 1 النفطي وذلك بعد الموافقة على موازنة 2022.

طلبت وزارة النفط العراقية رسميا شراء أسهم شركة الطاقة الأمريكية العملاقة اكسون في الحقل النفطي في مايو /أيار 2021 ، وهو أحد أكبر الحقول في العالم باحتياطيات قابلة للاستخراج تقدر بأكثر من 20 مليار برميل.