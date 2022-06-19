مالاوى.. عطل كهربائى كبير يغرق البلاد فى الظلام

جدة - نرمين السيد - وفى بيان لها، قالت "اسكوم"، إن عطلا أصاب النظام "قرابة الساعة 18:00، وأدى إلى انقطاع تغدية الكهرباء فى البلاد، فى حين تبذل الشركة جهود لاستعادة الطاقة بأسرع وقت ممكن".
وحسبما ذكرت "فرانس برس"، تواجه ملاوى انقطاعات كثيرة للتيار الكهربائى منذ عدة أشهر، وتمتد أحيانًا إلى ثمانى ساعات، لافتة إلى انقطاع التيار الكهربائى فى البلاد لثلاث أيام متواصلة فى يناير الماضى بسبب عاصفة "آنا" الاستوائية، التى أسفرت عن مصرع العشرات، وتسببت بأضرار فى محطة رئيسية لتوليد الكهرباء فى البلاد.
وأثار انقطاع التيار الكهربائى غضب مستخدمى الإنترنت، معلقين عبر "فيسبوك": "لنقر ببساطة بأن بلدنا فقير ومفلس"، وتواجه ملاوى صعوبات اقتصادية كبرى، بجانب الكشف عن فضائح كثيرة ذات صلة بالفساد.
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