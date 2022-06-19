عاجل- واشنطن بوست: ارتفاع الأسعار يحاصر الأسر.. وتراجع فى القدرة الشرائية

هذا ما أكدته صحيفة "واشنطن بوست" إذ قالت إن "عددا متزايدا من الأمريكيين بدأوا يتراجعون عن حجز رحلات سفر، أو تصفيف الشعر أو صناعة حمامات سباحة فى ساحات منازلهم الخلفية أو تغيير أسطح منزلهم القديمة، فى إشارة جديدة على ان محرك المستهلك للنمو الاقتصاد الأمريكى قد يفقد الزخم".
وبحسب الصحيفة، فإنه على مدار الأسابيع العديدة الماضية، قامت الأسر بالتراجع عن المشتريات الكبيرة بسبب ارتفاع الأسعار، إلا أن ما يبعث على القلق أن البيانات تشير إلى أن المستهلكين بدأو أيضا فى تقييد الخروج لتناول الطعام فى الخارج أو التخطيط لقضاء العطلات أو القيام بالخدمات التقليدية مثل التردد على صالونات التجميل أو استئجار أشخاص لتنظيف منازلهم.
ويقول أصحاب الشركات فى الولايات المتحدة، إن ارتفاع الأسعار وتراجع المدخرات والمخاوف المتعلقة بالاقتصاد تلقى بظلالها على قرارات الأسر بالإنفاق، فعلى سبيل المثال ألغى بعض المواطنين أو أجلوا مواعيد سبق تحددها لتنظيف منازلهم، فى حين أن أخرين توقفوا عن دفع بقشيش تماما.
كما تراجع حجز الطيران الأمريكى بنسبة 2.3% فى مايو مقارنة بالشهر السابق. كما بدا الأمريكين، سواء أصحاب الدخل المرتفع او المحدود، فى التراجع خصوصا فى قطاع الخدمات، فى الفترة ما بين أربعة إلى ستة أسابيع ماضية، وفقا لتحليل بيانات الكروت الائتمانية من قبل بنك "باركليز".
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