مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين فى إطلاق نار جنوب غرب رواندا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قالت الشرطة الرواندية فى بيان لها، إن "مسلحين من جبهة التحرير الوطنى أطلقوا النار أمس السبت على حافلة ركاب عامة، ما أدى إلى مقتل سائق الحافلة وأحد الركاب، وإصابة 6 آخرين بجروح".

وأضاف بيان الشرطة أن الحادث وقع فى أثناء مرور الحافلة على طريق "نيامباجى – روسيزى" فى غابة نيونجوى، لافتة إلى أنها تلاحق منفذى الهجوم حاليًا، فيما لا تزال عمليات البحث جارية عن المتورطين.