بحماية قوات الاحتلال.. عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون الأقصى

جدة - نرمين السيد - وأشارت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، اليوم، إلى أن "المستوطنين نفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية فى باحاته، واستمعوا لشروحات حول الهيكل المزعوم".

وأكدت الوكالة الفلسطينية أن "المسجد الأقصى المبارك يتعرض لاقتحامات المستوطنين على فترتين ـ صباحية ومسائية ـ يوميًا، باستثناء يومى الجمعة والسبت، فى محاولة لفرض التقسيم الزمانى والمكانى" على إدارة المسجد.