النمسا: ندعم عمل لجنة التحقيق الدولية الخاصة بجرائم الحرب فى كييف

جدة - نرمين السيد - وذكر شالينبرج - فى تصريح صحفى اليوم الأحد - أن "العنف الجنسى يعد نمطًا وحشيًا فى جميع النزاعات المسلحة وغالبًا ما يستخدم كتكتيكات فى الحرب"، مضيفا أنه لابد من إنهاء الاغتصاب والعبودية الجنسية والإكراه على الدعارة وتقديم الجناة إلى العدالة.
وأوضح شالينبرج، أن لجنة التحقيق فى جرائم الحرب فى أوكرانيا ومقرها فيينا سوف تبذل أقصى جهودها فى هذا الصدد لحماية حقوق الضحايا وضمان عدم إفلات الجناة من العدالة.
كانت وزارة الخارجية النمساوية قد أعلنت، فى وقت سابق، دعمها لضم أوكرانيا بالتزامن مع مولدوفا ودول غرب البلقان الست إلى عضوية الاتحاد الأوروبى.
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