للمرة الثانية.. الجيش الأوكرانى يقصف قرية فى دونيتسك

جدة - نرمين السيد - وذكرت القيادة - أنه تم تسجيل قصف فى قرية "ميخائيلوفكا" بثمانى قذائف من عيار 122 مم"، وهذا ثانى قصف للمنطقة منذ بداية اليوم، حيث أطلقت قوات أوكرانية 6 قذائف من عيار 152 مم باتجاه ميخائيلوفكا، بالإضافة إلى ذلك، تم قصف قريتى بانتيليمونوفكا وأوزريانوفكا.

وأوضحت أن الجيش الأوكرانى قصف قرية أوزريانوفكا مرتين خلال خمس دقائق، وأطلق خلالها 15 قذيفة من عيار 122 مم.

جدير بالذكر أن القوات الأوكرانية تفتح نيرانها بشكل يومى على مدن وقرى دونيتسك من المدفعية الثقيلة ومدافع الهاون وراجمات الصواريخ.